Una donna argoviese terrebbe 200 gatti nella sua cantina

Circa 200 gatti vivrebbero nella cantina di una donna di Fricktal. Lo ha riferito una denuncia anonima al servizio veterinario cantonale. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Una denuncia anonima ha segnalato al servizio veterinario argoviese che una donna di Fricktal possiede più di 200 gatti: li terrebbe nella sua cantina. Lei ha poi presentato una denuncia per diffamazione, che però è stata respinta.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Canton Argovia una donna terrebbe fino a 200 gatti nella sua cantina.

C'è stata una segnalazione anonima al servizio veterinario cantonale.

La signora ha trovato l'intera faccenda ingiusta e ha intentato una causa per diffamazione.

La sua azione legale sarebbe stata respinta dall'ufficio del pubblico ministero e dall'Alta Corte perché «infondata», ed è stata archiviata. Mostra di più

La casa di una donna di Fricktal sarebbe «brulicante» di gatti. Secondo l'Aargauer Zeitung, questo è ciò che dicono i documenti del servizio veterinario dopo un'ispezione dell'abitazione.

La persona è stata segnalata anonimamente al servizio veterinario del Cantone. Secondo il rapporto, gestiva «un allevamento di gatti con fino a 200 animali» e li teneva addirittura in cantina.

L'argoviese è furiosa, ritiene di essere stata trattata ingiustamente e ha sporto una denuncia per diffamazione, che però è stata respinta dall'ufficio del pubblico ministero di Rheinfelden-Laufenburg, come riporta l'Aargauer Zeitung.

Sulla base dei documenti disponibili del servizio veterinario non è stato possibile escludere che gestisse un gattile non autorizzato con 200 animali.

La donna allora ha fatto ricorso all'Alta Corte, ma, anche in questo caso, è stato respinto.

Riproduzione incontrollata e scarsa igiene

Non si è potuto negare con sicurezza che i mici vivessero nel seminterrato della donna. Durante l'ispezione sono stati avvistati innumerevoli felini adulti e cuccioli attraverso la finestra della casa, che «brulicava letteralmente di gatti».

Chiunque abbia un numero così elevato di animali perde rapidamente il conto di dove si trovino.

Una vicina ha anche detto di aver visto molti gatti correre attraverso la strada dal cortile. Ha contato circa 30 animali. Si riproducevano in modo incontrollato e in casa non c'era igiene.

L'accusa è «assurda, esagerata e malevola»

Tuttavia, secondo l'Aargauer Zeitung, l'argoviese è convinta che l'accusa contro di lei sia «assurda, esagerata e malevola».

Ritiene che il suo onore sia stato violato, in quanto lei, a suo dire, rispetta le leggi sulla protezione degli animali.