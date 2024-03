Incendio nella sede degli storici studi cinematografici egiziani. Keystone

Un furioso incendio ha devastato durante la notte al Cairo i più vecchi studi cinematografici e televisivi dell'Egitto e dell'intero mondo arabo.

Lo hanno constatato fonti giornalistiche sul posto, aggiungendo che il disastro non ha provocato vittime, se non qualche caso non grave di intossicazione da fumo.

Lo Studio al-Ahram fu costruito nel 1944 nella regione di Guizeh, a est della capitale egiziana. Il rogo notturno dal complesso degli studios si è propagato anche a tre edifici residenziali vicini, che sono stati evacuati in anticipo.

SDA