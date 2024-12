La Catena della solidarietà lancia un campagna contro i maltrattamenti sui minori

Da oggi al 20 dicembre sui diversi canali della SSR si trasmetteranno contributi sulla campagna Keystone

La Catena della solidarietà e la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) organizzano una campagna di solidarietà intitolata «Insieme contro i maltrattamenti infantili in Svizzera e nel mondo».

Keystone-SDA, ats SDA

L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle violenze sui minori e di mobilitare le risorse per aiutare le vittime.

Per sostenere questa campagna, i canali della SSR offriranno contenuti sul tema alla radio e alla televisione da oggi fino al 20 dicembre, si legge in un comunicato.

La SSR raccoglierà donazioni per finanziare diversi progetti in Svizzera e nelle regioni del Sahel e dell'Asia meridionale. Il momento culminante della campagna sarà la Giornata nazionale, in programma il 19 dicembre.

Molte forme possibili

I maltrattamenti sui minori assumono molte forme: trascuratezza, abusi, violenza fisica, violenza psicologica e lavoro forzato, precisa la nota. Nel mondo, 160 milioni di bambini sono costretti a lavorare.

In media, un alunno per classe subisce regolarmente punizioni fisiche e un bambino su cinque in Svizzera subisce maltrattamenti psicologici - una situazione aggravata dalla mancanza di strutture di assistenza per le vittime.

I bambini che crescono in un ambiente del genere sono spesso segnati per tutta la vita e ne subiscono le conseguenze in termini di salute, vita professionale e relazioni. La campagna di solidarietà si impegna ad aiutare le vittime e a dare loro la possibilità di crescere in un ambiente protetto.