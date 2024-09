Una parte della copia della Costituzione degli Stati Uniti risalente al 1787 che sarà battuta all'asta. (Foto archivio) Keystone

Una copia della Costituzione americana ritrovata per caso durante la vendita di una casa nella Carolina del Nord potrebbe fruttare fino a 40 milioni di dollari ad un'asta che si svolgerà questa settimana.

SDA

Secondo quanto scrive il New York Times, il documento risale al 1787, quindi proprio dell'anno in cui è stata finalizzata la carta americana, e «si tratta probabilmente della copia più importante della Costituzione in circolazione», ha commentato il professore della University of North Carolina, Michael J. Gerhardt.

Dovrebbe infatti appartenere alle 100 copie che furono stampate dal Congresso e spedite in diverse parti del Paese prima della ratifica da parte del Congresso.

SDA