Allattamento seno può salvare vite

Solo 4 bimbi su dieci nel mondo vengono allattati al seno in modo esclusivo fino ai 6 mesi di vita. Promuoverlo per tutti i neonati potrebbe salvare più di 820'000 vite ogni anno, e comportare risparmi per 340 miliardi di dollari annui.

A calcolare il costo, un team di ricercatori nell'ambito dell'iniziativa Alive & Thrive, in vista della settimana mondiale dell'allattamento al seno promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dal primo a 7 agosto.

L'Oms raccomanda l'allattamento al seno esclusivo a partire da un'ora dopo la nascita fino ai 6 mesi, quindi una prosecuzione, con aggiunta di nutrienti complementari fino a 2 anni o più. Per renderlo possibile, sottolinea l'organizzazione, vanno promosse politiche tra cui «la concessione di un congedo di maternità retribuito per un minimo di 18 settimane e un congedo di paternità retribuito per incoraggiare la responsabilità condivisa». Le madri, prosegue l'Oms, «hanno anche bisogno di un posto di lavoro adatto a supportare la prosecuzione dell'allattamento e assistenza all'infanzia a prezzi accessibili».