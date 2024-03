A Las Vegas i passeggeri sono ora responsabili dei propri controlli di sicurezza. Keystone

Gli aeroporti potrebbero presto sembrare dei supermercati. Negli Stati Uniti, infatti, si stanno sperimentando controlli di sicurezza fai-da-te.

Hai fretta? blue News riassume per te Il controllo di sicurezza a Las Vegas è ora fai-da-te.

Al posto degli agenti di polizia, ora i computer controllano i passeggeri e i loro bagagli.

Il personale deve intervenire solo se si scopre qualcosa di sospetto. Mostra di più

Al giorno d'oggi, in molti supermercati, è possibile scansionare personalmente i prodotti che si vogliono acquistare e poi pagarli, senza l'intervento del personale. Presto sarà introdotta una cosa simile anche negli aeroporti.

La Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti sta infatti testando un varco di sicurezza completamente automatizzato allo scalo internazionale «Harry Reid» di Las Vegas.

In sostanza i passeggeri dovranno superare i vari controlli senza interagire con il personale dell'aeroporto. Degli schermi mostreranno loro cosa devono fare in ogni fase. In caso di problemi, potranno avviare una videochat con gli agenti TSA.

Degli schermi indicano ai passeggeri cosa devono fare. Keystone

Scansioni automatiche

Quindi le scansioni del proprio bagaglio a mano e del proprio corpo dovranno essere effettuate automaticamente e personalmente. Per esempio se i passeggeri dimenticheranno di estrarre il cellulare dalla tasca dei pantaloni, il sistema chiederà loro di farlo passare attraverso lo scanner.

Se è tutto okay, l'uscita si aprirà e i passeggeri potranno passare e portare i loro bagagli nell'area di partenza.

Naturalmente ci sarà ancora del personale sul posto per garantire che nessuno salti le barriere o interverrà se il sistema di sicurezza automatizzato troverà qualcosa di sospetto nei bagagli o sul corpo del passeggero.

Secondo la TSA, questo sistema non dovrebbe comportare una riduzione del personale. Al contrario, gli agenti liberati dovranno garantire la sicurezza altrove nello scalo.