Anche solo toccare il carfentanil può provocare un'overdose

È la droga più insidiosa e, secondo gli esperti, la più pericolosa al mondo: il carfentanil. Un solo tocco può portare a un'overdose. Cosa rende questa sostanza così pericolosa?

Mentre il fentanil è già causa di decine di migliaia di morti ogni anno, il carfentanil, molto più forte, minaccia ora di diffondersi.

Queste droghe sono così popolari tra gli spacciatori in Messico, Cina e Stati Uniti perché possono generare un margine di guadagno incredibile grazie alla loro enorme potenza.

Il carfentanil è apparso di recente anche a Monaco di Baviera. In Svizzera non sono ancora stati segnalati casi simili. Mostra di più

Turnhout è una tranquilla cittadina nella parte fiamminga del Belgio. È un centro dell'industria grafica, noto per la produzione di carte da gioco e come luogo d'origine della droga più letale del mondo.

A metà del secolo scorso, il chimico e medico Paul Janssen lavorava agli psicofarmaci. Con successo: nel dicembre 1960 riuscì a sviluppare un farmaco rivoluzionario, l'antidolorifico fentanil.

L'oppiaceo sintetico, è circa cento volte più forte della morfina e supera tutto ciò che l'industria farmaceutica aveva da offrire all'epoca. Da allora, il fentanil è stato utilizzato per interventi chirurgici prolungati o per il dolore grave nei pazienti oncologici.

I cani antidroga muoiono

Ma ciò che era iniziato con buone intenzioni si è trasformato da tempo in un incubo mortale. Nel corso degli anni, dal fentanil è stato sviluppato il derivato carfentanil.

La sostanza è un altro centinaio di volte più potente del suo predecessore ed è stato a lungo utilizzata in medicina veterinaria per l'eutanasia di grandi animali selvatici come rinoceronti ed elefanti.

Ma il fentanil e il carfentanil compaiono sempre più spesso sul mercato nero e vengono utilizzati come droghe, con conseguenze fatali.

Mentre il fentanil è già responsabile di decine di migliaia di morti ogni anno nei soli Stati Uniti, il carfentanil minaccia di avere effetti ancora più devastanti. È così potente che 0,1 grammi possono essere utilizzati per produrre 10.000 dosi per i consumatori di oppiacei.

L'anestetico è 7.500 volte più forte della morfina e provoca un arresto respiratorio fatale. Il solo toccarlo può portare a un'overdose nell'uomo e annusare il derivato può essere fatale per i cani antidroga.

Secondo gli esperti, il carfentanil è la «droga più letale del mondo», come scrive «N-TV».

Margine di profitto incredibile

Tuttavia, il fentanil e il carfentanil sono popolari tra i trafficanti di droga, soprattutto in Messico, Cina e Stati Uniti. Il motivo è l'incredibile margine di guadagno.

Secondo la Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense, un chilogrammo di eroina costa dai 6.000 ai 7.000 dollari per essere prodotto. La droga viene venduta per strada a circa 80.000 dollari al chilo.

Nel caso del fentanil, i trafficanti possono aspettarsi profitti ancora maggiori grazie alla sua enorme potenza. Produrre un chilogrammo costa circa 5.000 dollari. Tuttavia, poiché può essere reso molto più potente, genera un fatturato di oltre 1,5 milioni di dollari.

Il pericolo mortale del carfentanil è spesso rappresentato dal fatto che viene aggiunto ad altre droghe in quantità così piccole che i consumatori non ne sono consapevoli.

In Argentina, almeno 20 persone sono morte nella primavera del 2022 dopo aver consumato cocaina addizionata con il pericoloso anestetico.

Carfentanyl a Monaco, Fentanyl in Svizzera

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha segnalato decine di decessi dovuti all'uso di carfentanil, anche in Belgio, Estonia, Norvegia, Svezia e Regno Unito. Recentemente, la droga è stata rinvenuta anche a Monaco di Baviera.

Secondo un'indagine dell'Ufficio di Stato per le indagini penali, era mescolata a un'unità di eroina confiscata durante il controllo di un consumatore di droga. «È possibile che l'uomo non sapesse nemmeno cos'altro fosse mescolato all'eroina», ha dichiarato un portavoce della LKA tedesca.

Non sono stati segnalati casi di carfentanil nella scena della droga in Svizzera. Ma, secondo «20 Minuten», l'altrettanto letale fentanil sarebbe arrivato sulle strade elvetiche.