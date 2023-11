È stato catturato nella serata di sabato, addormentato e messo in sicurezza il leone scappato da un circo a Ladispoli, un centro sul litorale nord non distante da Roma. I gestori della struttura: «La gabbia era aperta, è stato un sabotaggio».

Immagine illustrativa. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

«Abbiamo visto la gabbia aperta e tre persone fuggire» dicono i proprietari del circo Rony Roller, da cui il leone è fuggito intorno alle 16h00, puntano il dito contro gli animalisti: «Siamo stati vittima di un sabotaggio».

Per la sua cattura è stato istituito un centro logistico di comando e mobilitate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Era stato previsto l'intervento di veterinari con pallottole anestetiche per poterlo addormentare e facilitarne il recupero.

Alle ricerche hanno partecipato, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco di Cerveteri, che visto il calar del buio, hanno contribuito a garantire la visibilità con i proiettori.

Ha attraversato tutta la città

L’animale, come riferito dai media italiani, tra i quali La Repubblica, una volta uscito dalla gabbia, si è diretto verso un canale, attraversando la città tra lo stupore dei residenti che lo hanno filmato dai balconi di casa e che hanno poi condiviso i video sui social network, facendoli diventare virali. «Ragazzi non uscite che c’è un leone. È enorme».

L’animale è stato individuato un’ora dopo la sua fuga pomeridiana grazie a un elicottero della polizia di Stato che, con il visore ad infrarossi, è riuscito ad individuarlo in un campo coltivato. Alle 20,30 il leone, non ancora catturato, era circondato da polizia e carabinieri. Per sicurezza è stato anche chiuso il tratto di Aurelia dal chilometro 38 al 42.

Poco prima delle nove i veterinari della Asl l’hanno narcotizzato ma l’animale, anziano e colpito da un dardo, è rifuggito e si è rifugiato nella vegetazione. Fino all’arresa definitiva, e alla cattura.

SDA / pab