Anziana signora ruba il gatto della vicina e la cosa le costa molto cara

Animali ricercati: un gatto nero del Bengala. IMAGO/Pond5 Images

A Freiamt, nel Canton Argovia, una donna di 74 anni è stata sanzionata perché ha rubato un prezioso micio da compagnia a una vicina di casa. Ora dovrà sborsare diverse migliaia di franchi.

phi Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna di 74 anni di Freiamt, nel Canton Argovia, ha rubato il gatto della vicina di casa.

Il mix Bengala nero è stato ritrovato grazie a una perquisizione domiciliare.

La pensionata dovrà ora pagare un totale di 7.000 franchi. Mostra di più

Nella cittadina di Freiamt, nel Canton Argovia, la proprietaria di un gatto si è chiaramente preoccupata quando il suo animale domestico non è tornato a casa. Il micio poteva uscire ed entrare in autonomia attraverso una gattaiola, ma quel 5 gennaio del 2023 non ha più fatto rientro.

La donna aveva però un sospetto, dato che il suo amico a quattro zampe era già scomparso una volta e riapparso a casa di una vicina di 74 anni che vive a soli 50 metri da casa sua.

La proprietaria del gatto ha quindi deciso di chiamare la polizia e la Procura di Muri-Bremgarten ha ordinato una perquisizione nell'abitazione sospetta.

L'anziana deve pagare 7'000 franchi

Come ha riportato il quotidiano «Aargauer Zeitung», le forze dell'ordine hanno in effetti trovato il micio e lo hanno restituito alla vera padrona. Si trattava di un mix Bengala nero, del valore di circa 3'000 franchi.

All'anziana ladruncola è stato inflitta una sanzione dal momento che ha deliberatamente sottratto il gatto «al fine di ottenere un vantaggio finanziario a cui non aveva diritto», ha dichiarato la Procura.

Poiché la pensionata aveva già commesso un altro reato, ossia il superamento del limite di velocità di 5 km/h, è stata condannata a una multa condizionale di 5'000 franchi. Le è inoltre stata inflitta una multa di 1'040 franchi, un'ammenda di 800 e il pagamento delle spese di polizia di 160 franchi.

Il provvedimento penale è ora giuridicamente vincolante.