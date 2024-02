Arrestata dopo 30 anni di fuga una terrorista della RAF

Daniela Klette era ricercata da decenni. Polizia

La terrorista tedesca della «Fazione dell'Armata Rossa» (Rote Armee Fraktion - RAF) Daniela Klette è stata arrestata lunedì sera. La polizia la cercava da oltre 30 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te La terrorista della RAF Daniela Klette, ricercata tra l'altro per tentato omicidio, è stata arrestata.

Klette fa parte della terza generazione della Fazione estremista di sinistra dell'Armata Rossa (RAF). Mostra di più

Per oltre 30 anni le autorità tedesche hanno cercato l'ex terrorista della Fazione estremista di sinistra dell'Armata Rossa (RAF) Daniela Klette. Ora la 65enne è stata arrestata.

Secondo il quotidiano «Bild», che cita fonti della sicurezza, l'irruzione e l'arresto sono avvenuti lunedì sera. Secondo il rapporto, Klette è stata arrestata a Berlino-Kreuzberg. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

Klette era ricercata, tra l'altro, per attentati con esplosivi, rapine a portavalori e tentato omicidio. Klette e altri ex membri della RAF avrebbero commesso questi reati tra il 1999 e il 2016. In totale, avrebbero rubato più di due milioni di euro.

Secondo la Bild, Klette apparteneva alla terza generazione della «Fazione dell'Armata Rossa», un'ex organizzazione terroristica estremista di sinistra in Germania. Si ritiene che sia responsabile, tra l'altro, di 33 omicidi.

La RAF è stata ufficialmente sciolta nel 1998, ma le autorità suppongono che numerosi ex membri operino ancora in clandestinità.