Uno svizzero, sospettato di essere coinvolto nella morte di una donna argentina di 27 anni nei pressi di Pristina, è stato arrestato e posto in detenzione preventiva in Kosovo. La polizia locale ritiene che si tratti di un omicidio, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca dpa.

La vittima, 27 anni, è caduta dal tetto di un edificio sul quale si trovava insieme al sospettato, a Fushë Kosova. Gravemente ferita, è deceduta oggi in ospedale, riporta il sito web in lingua albanese Lecanton27.ch. Quest'ultimo precisa che il sospetto è un kosovaro con passaporto svizzero.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato l'arresto del cittadino svizzero. L'ambasciata elvetica a Pristina è in contatto con le autorità locali. Per motivi di riservatezza e protezione della privacy, non sono state fornite ulteriori informazioni.

Il movente non è noto. L'Istituto di medicina legale ha esaminato il corpo della vittima. La polizia e l'ufficio del pubblico ministero stanno ancora indagando.

om, ats