Rigorosamente in silenzio dal parrucchiere? Keystone

Nuova tendenza nei saloni da parrucchiere della Svizzera tedesca: è arrivato il silent cut, il taglio dei capelli silenzioso, cioè senza le tradizionali chiacchiere che accompagnavano finora l'esperienza del cliente.

A offrire questo servizio – riferisce oggi il SonntagsBlick – è ad esempio il salone Drycut, nelle sue sedi di Zurigo, Winterthur (ZH) e Berna. Al momento della prenotazione sulla pagina internet si può segnare l'indicazione: «Dopo la consulenza e la decisione sul taglio mi godo oggi il taglio e rinuncio allo small talk».

Stando al direttore Stefan Keller l'offerta sta avendo successo. L'imprenditore mette però in guardia: «Non vogliamo creare una distanza fra le persone, bensì andare incontro ai bisogni della clientela». Attualmente circa un visitatore su dieci rinuncia alle tradizionali chiacchierate.

Digital detox, slow life: la tendenza è verso maggiore tranquillità e il fenomeno silent cut si inserisce bene in questa evoluzione, spiega Juliane Schröter, ricercatrice presso l'Università di Ginevra, citata dal domenicale.

A suo avviso la novità è presumibilmente legata anche all'uso degli smartphone: si pratica insomma meno small talk, ma più small write. «Invece di parlare ci mandiamo spesso messaggi, per curare i contatti». Secondo Schröter lo small talk ha una cattiva reputazione che non si merita. «Sembra non avere importanza, ma non è senza scopo».

hm, ats