Arriva un tornado e in pochi secondi un edificio viene distrutto 07.05.2024

Un tornado ha colpito la città di Lincoln, nello Stato americano del Nebraska. Un video mostra la potenza del fenomeno naturale, che in pochi secondi ha distrutto un intero edificio industriale.

Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Oltre 60 tornado hanno devastato quest'anno diverse zone degli Stati Uniti e molte case sono state parzialmente distrutte e sono inabitabili dopo il loro passaggio.

La vera potenza degli uragani viene solitamente rivelata solo dopo il loro transito, a causa della distruzione che lasciano dietro di loro.

Una telecamera che era posizionata su un'auto nella zona del tornado ha ripreso il travolgimento di un edificio industriale nello Stato americano del Nebraska.

C'erano 70 persone nella fabbrica

Nella città statunitense di Lincoln, il fenomeno è stato particolarmente devastante, come si può notare nel video in testa all'articolo. In pochi secondi ha infatti distrutto un intero edificio industriale.

Come riporta Fox News, oltre 70 lavoratori si trovavano all'interno della fabbrica in quel momento. Fortunatamente tutti se la sono cavata, riportando solamente leggere ferite.

Da notare che sono decisamente in aumento i disastri naturali negli Stati Uniti. E gli esperti attribuiscono questa crescita di tempeste, inondazioni e incendi boschivi al cambiamento climatico.