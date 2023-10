Il liceo di Arras dove è stato ucciso a coltellate un insegnante. Keystone

Dieci persone restano in stato di fermo oggi ad Arras, nel nord della Francia, nell'inchiesta sull'attentato islamista che ha portato ieri alla morte di un insegnante della scuola media-liceo «Gambetta».

Fra loro c'è il ventenne ceceno Mohammed Mogouchkov, che lo ha ucciso a coltellate, ferendo poi altre 3 persone.

Tra le persone in stato di fermo ci sono diversi membri della famiglia Mogouchkov, arrivata nel 2005 in Francia dalla Russia: la sorella, la madre, lo zio e due fratelli, uno dei quali è stato prelevato dalla cella del carcere parigino della Santé in cui è rinchiuso per «associazione per delinquere a scopo terroristico».

Sono stati fermati – si apprende da fonti della polizia – anche due bielorussi «con i quali l'assalitore si trovava al momento in cui, giovedì, era stato fermato dalla polizia per un controllo».

«Nulla – precisano le fonti – lascia pensare al momento che siano coinvolti nei fatti».

SDA