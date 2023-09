Uomo fa causa all'ospedale dopo la nascita del figlio, ecco cosa è successo

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Un ospedale di Melbourne è ritenuto responsabile della fine di un matrimonio. È di questo avviso l'uomo della coppia scoppiata: l'australiano ha voluto intentare una causa per 580 milioni di franchi al nosocomio dopo aver assistito al parto cesareo della moglie.

Un uomo ha fatto causa al Royal Women's Hospital di Melbourne per un parto cesareo. La moglie di Anil Koppula ha partorito presso l'ospedale nel gennaio 2018 e il marito è stato incoraggiato a partecipare all'operazione, come riporta l'emittente australiana 7 News.

Ma la procedura ha avuto delle conseguenze: sebbene la donna incinta abbia dato alla luce un bambino sano, in seguito a essersi rovinata è stata la salute del marito. O almeno è quello che sostiene lui. Il fatto di aver assistito al parto cesareo non solo ha portato a un «disturbo del suo matrimonio», ma ha anche causato una «malattia psicotica», che a sua volta sarebbe stata all'origine della fine del rapporto.

Secondo l'accusa, Koppula è stato «incoraggiato o autorizzato» ad assistere al parto, che è avvenuto tramite un'incisione nella parete addominale, da dove aveva visto «organi e sangue» della moglie. Il che gli ha poi provocato una malattia psicotica.

Anni dopo l'evento, ha presentato una richiesta di risarcimento alla Corte Suprema di Victoria, sostenendo che l'ospedale ha violato il dovere di assistenza che gli era stato imposto ed è tenuto a risarcirlo.

Koppula, che ha rappresentato se stesso nel procedimento, ha stimato il suo danno a un miliardo di dollari australiani, pari a 580 milioni di franchi.

Il giudice non vede alcun «danno significativo»

Il Royal Women's Hospital ha ammesso di avere un dovere di assistenza, ma ha negato di averlo violato.

Le accuse non sono nemmeno sostenute da una perizia di esperti, che ha concluso: «Il grado di compromissione mentale derivante dalla lesione del querelante, indicato nella denuncia, non ha raggiunto la soglia».

Per questo motivo il giudice James Gorton non ha riscontrato un «danno significativo». La richiesta di Koppula è stata solo un «abuso di procedura». La causa è stata respinta.

Secondo la sentenza, la legge non consente a una persona di ottenere un risarcimento per danni non economici a meno che non si tratti di un «danno significativo».