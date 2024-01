Volevano trascorrere una giornata tra le vette del Tirolo austriaco quando la cabina su cui erano a bordo è precipitata per diversi metri, ferendoli gravemente. Drammatico incidente sugli impianti di risalita per una famiglia di sciatori provenienti dalla Danimarca – il papà di 49 anni, il figlio e la figlia di 20 e 19 anni e lo zio di 46 -, nel comprensorio di Hochoetz, in piena attività per gli amanti degli sport invernali. Il più anziano è gravissimo. Ricoverato all'ospedale di Innsbruck, sarebbe in pericolo di morte.

I servizi di emergenza sono dovuti intervenire in elicottero. KEYSTONE/APA/ZOOM.TIROL

Hai fretta? blue News riassume per te Drammatico incidente sugli impianti di risalita per una famiglia di sciatori provenienti dalla Danimarca nel comprensorio di Hochoetz.

Non sono ancora chiare le cause precise dell'incidente.

L'ultimo grave incidente in cabinovia avvenuto in Austria risale al 5 settembre del 2005, a Sölden, sempre in Tirolo: in nove persero la vita e sei rimasero feriti.

Le cause precise dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti. All'origine potrebbe esserci la caduta di un albero proprio sulla fune portante della cabinovia.

Secondo i media locali infatti, in un primo sopralluogo non si sarebbero riscontrate anomalie o difetti tecnici alla struttura. L'impianto, le cui cabine possono portare fino a otto persone, è stato temporaneamente chiuso.

Soccorsi in elicottero

Erano da poco passate le 10.20 quando la cabinovia Acherkogelbahn con a bordo i quattro è precipitata da un'altezza di otto-dieci metri schiantandosi al suolo, ha spiegato Hubert Juen, comandante della polizia locale.

Immediati i soccorsi. Un elicottero munito di fune è stato inviato sul posto ed ha evacuato i quattro, che sono stati ricoverati in diverse strutture ospedaliere. Un salvataggio particolarmente difficile perché il luogo dell'incidente si trova su un «terreno relativamente impraticabile», cioè in mezzo al bosco, ha raccontato all'agenzia di stampa austriaca Apa un portavoce della società che gestisce gli impianti di risalita.

Altri due cittadini tedeschi che si trovavano nella cabina vicina sono rimasti lievemente feriti a causa delle vibrazioni del cavo portante.

Non c'era vento

Michaela Burger, responsabile della comunicazione dell'azienda che si occupa degli impianti di risalita, ha precisato che non c'era vento quando è avvenuta la tragedia. Secondo Burger inoltre, diversi alberi erano caduti sul tracciato della cabinovia.

La funivia, lunga quasi tre chilometri, trasporta gli sciatori da valle fino a circa 2000 metri e secondo il portavoce della struttura c'era il pienone quando è avvenuto l'incidente, complice il tempo soleggiato e la tanta neve caduta negli ultimi giorni.

L'ultimo grave incidente in cabinovia avvenuto in Austria risale al 5 settembre del 2005, a Sölden, sempre in Tirolo: in nove persero la vita e sei rimasero feriti dopo che un elicottero perse un pesante serbatoio di cemento liquido che piombò accidentalmente proprio su una delle cabine.

SDA