Il padre muore durante un'escursione in Austria sotto gli occhi del figlio

L'incidente è avvenuto sul Donnerkogel (foto d'archivio). Imago

In Austria, un alpinista è morto sotto gli occhi del figlio. E quando il giovane ha cercato di allertare i soccorsi, è stato colpito da un fulmine.

Un tragico incidente è avvenuto durante un'escursione in montagna sul Donnerkogel, in Austria, in cui è morto un ungherese di 61 anni. Il turista stava viaggiando con il figlio di 25 anni quando sono stati sorpresi da un improvviso temporale.

Temendo un fulmine, il padre ha sganciato la sua sicura ed è caduto per diverse centinaia di metri su un terreno scosceso, morendo. Il figlio ha così assistito inerme alla sua morte, come ha appreso «ORF».

Nonostante le previsioni meteorologiche avverse, il 61enne e il figlio avevano deciso di scalare l'impegnativa via ferrata del Donnerkogel. La tempesta si è scatenata nel primo pomeriggio.

Il figlio ha immediatamente allertato i servizi di soccorso dopo la caduta, ma mentre aspettava è stato improvvisamente colpito da un fulmine e ha riportato ferite di gravità imprecisata. È quindi stato portato in ospedale.

Il soccorso alpino e la polizia aerea di Salisburgo sono intervenuti rapidamente sul posto, ma hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita del padre. La vittima dell'incidente era un ospite in vacanza che stava scalando una via ferrata per la prima volta, mentre il figlio era un alpinista esperto.