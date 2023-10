Austria: un cane uccide a morsi una donna, la proprietaria: «Era come un agnellino»

Il cane da combattimento Elmo ha morso a morte una donna mentre faceva jogging. La proprietaria ha condiviso questa foto sui social media. Facebook

Negli scorsi giorni una donna è stata morsa a morte da un cane mentre faceva jogging in Austria. Il pubblico ministero ha avviato un procedimento contro la proprietaria dell'animale, che rischia fino a tre anni di carcere. Nel frattempo la padrona si è difesa, sostenendo che il suo amico a quattro zampe - ora soppresso - era buono come un «agnellino».

Hai fretta? blue News riassume per te Negli scorsi giorni l'American Staffordshire Terrier «Elmo» ha ucciso una donna mentre faceva jogging nell'Alta Austria.

Il pubblico ministero ha avviato un procedimento contro la proprietaria per omicidio colposo grave.

La padrona del cane, di 37 anni, rischia fino a tre anni di carcere.

L'animale è stato specificamente educato a comportarsi in modo aggressivo con un addestramento per cani da guardia.

La legge sulla proprietà dei cani dell'Alta Austria deve essere rivista.

Intanto la proprietaria ha difeso il suo amico a quattro zampe: «Elmo era buono come un agnellino». Mostra di più

Un aggressione mortale è avvenuta negli scorsi giorni nell'Alta Austria: un cane ha morso fino a uccidere una donna di 60 anni mentre faceva jogging. Ora i dettagli di quanto successo sono stati resi pubblici.

Anche la proprietaria dell'animale, che ha tentato di fermare il suo amico a quattro zampe, dal nome Elmo, è rimasta gravemente ferita. Ma ora rischia anche la reclusione. L'accusa è che l'allevatrice abbia deliberatamente addestrato il cane per essere aggressivo. Contro la 37enne è quindi stato avviato un procedimento.

Lo riferisce il portale di notizie «OE24». Un portavoce della procura di Linz avrebbe affermato: «Il procedimento non viene condotto per omicidio colposo, ma per omicidio colposo grave». Questo significa che la donna può rischiare una pena detentiva fino a tre anni.

Controverso addestramento dei cani da guardia

Dopo il fatale morso, in Austria si è riaccesa la discussione sulla possibilità di tenere cani da combattimento. Il fatto che Elmo sarebbe stato educato appositamente per comportarsi in modo aggressivo attraverso il cosiddetto «addestramento per cane da difesa personale» aggiunge benzina sul fuoco.

Negli screenshot della pagina Facebook della proprietaria, nel frattempo cancellata, si può vedere l'animale durante l'addestramento. Le foto sono state pubblicate dal quotidiano austriaco «Heute».

L’addestramento per diventare un cane da guardia è controverso. Gli sport per l'autodifesa, la variante sportiva dell'addestramento, riguardano principalmente la formazione dei cani affinché siano compagni obbedienti in situazioni estreme.

Non imparano a mordere le persone, ma dovrebbero «catturare» la manica protettiva. Gli animali vengono educati principalmente attraverso la motivazione e il gioco senza pressioni significative, ma il loro comportamento da predatore viene comunque rafforzato.

Joggerin in Österreich totgebissen: Kampfhund Elmo wurde eingeschläfert. https://t.co/47OhKnF2s5 — 20 Minuten (@20min) October 3, 2023

L'addestramento per diventare un cane di servizio, come ad esempio un cane poliziotto, non significa giocare con la manica come se questa fosse una preda come negli sport di difesa personale, ma piuttosto essere in grado di catturare un colpevole in caso di emergenza ed eventualmente attaccare.

In Austria, così come in Germania e in Svizzera, questo tipo di formazione è generalmente riservata alle autorità o necessita di approvazione, ad esempio nel settore delle guardie e della sicurezza.

«Basta un movimento sbagliato per farlo scattare»

Nell'articolo di «Heute», l'esperto di cani Michael Lehner ha spiegato che - se praticata correttamente - questo tipo di attività fisica non rende un cane automaticamente pericoloso.

D’altra parte, se si crea pressione, si otterrà «un risultato che nessuno vuole». In certe situazioni basta un movimento sbagliato per ricordare al cane l'addestramento e renderlo brusco.

Ecco perché Lehner promuove l'introduzione a livello nazionale della patente per cani ampiamente richiesta in Austria. In tre Stati federati austriaci è necessario un permesso o un test di licenza per allevare razze potenzialmente pericolose come l'American Staffordshire Terrier. L'Alta Austria non è uno di questi: lì tutti i proprietari di cani devono frequentare un corso.

Le regole per tenere cani da guardia in Svizzera In molti cantoni svizzeri, come in Ticino , per possedere e/o allevare l'American Staffordshire Terrier è necessaria un'autorizzazione.

Altri cantoni, come ad esempio Zurigo, vietano completamente la detenzione e l'allevamento di cani della lista delle razze II, che comprende anche American Pitbull Terrier, Bullterier, Staffordshire Bull Terrier, American Bull Terrier, Pitbull Terrier, Bandogs e Basicdogs. Mostra di più

La classificazione di pericolosità secondo le razze canine è molto controversa. In uno studio globale del 2019, l'Università di Medicina Veterinaria di Vienna è giunta alla conclusione che la pericolosità dei cani specifica per razza non può essere né scientificamente provata né dimostrata da statistiche affidabili sui morsi.

Elmo al guinzaglio, ma senza museruola

L'incidente mortale è avvenuto su una strada sterrata a Naarn, una piccola comunità rurale vicino a Linz. La proprietaria del cane era andata a fare una passeggiata con il suo compagno a quattro zampe, ma quando la 60enne è passata a corsa accanto a loro, è stata attaccata.

La vittima ha riportato numerose ferite da morso, e il medico d'urgenza ha potuto solo constatarne la morte. Il rapporto dell'autopsia ha rivelato che il suo decesso è stato causato dalla massiccia perdita di sangue per via dei numerosi morsi.

La padrona ha tentato invano di trascinare via il suo cane, rimanendo lei stessa ferita. Dai primi accertamenti è emerso che il cane era al guinzaglio, ma non aveva la museruola. Nell'Alta Austria l'obbligo della museruola si applica solo ai singoli cani che le autorità hanno classificato come potenzialmente pericolosi perché hanno minacciato persone o animali.

La 37enne è al momento ricoverata in ospedale e non ha ancora potuto essere interrogata, come ha riferito un portavoce della polizia. Le autorità stanno indagando sul sospetto di omicidio colposo. Elmo è già stato sottoposto all'eutanasia.

«Elmo era buono come un agnellino»

Nel frattempo, le due proprietare dell'American Staffordshire Terrier hanno commentato per la prima volta l'accaduto sul «Kronen Zeitung».

Entrambe si sono dette incredibilmente dispiaciute. «La vita di una famiglia è distrutta, compresa quella della nostra», ha dichiarato al giornale una delle due proprietarie.

Oltre a esprimere le condoglianze, ha però difeso il suo cane: «Elmo non è stato addestrato per essere aggressivo. Era più simile a un agnellino». Le due allevatrici non riescono a spiegarsi l'improvviso comportamento brutale del loro amico a quattro zampe.

I residenti sono profondamente scioccati

Il primo ministro dello Stato federato Thomas Stelzer (ÖVP) ha sottolineato che le proposte per una legge più severa sulla proprietà dei cani hanno sempre innescato dibattiti emotivi, accompagnati da pareri discordanti degli esperti. Per lui una cosa è chiara: «Le persone hanno bisogno di maggiore protezione dagli attacchi dei cani, questo viene prima di tutto».

Nel frattempo, il comune di Naarn, nell'Alta Austria, di 4.000 abitanti, ha fatto portare i quattro cani e i sette cuccioli rimasti della proprietaria di Elmo a del personale esperto in altri Stati federati del Paese. I residenti hanno espresso il loro profondo shock per la morte della donna.

La misura dovrebbe alleviare le preoccupazioni degli abitanti sorte dopo l'attacco, dice il sindaco del paese Martin Gaisberger. «Ora abbiamo bisogno di riposo, riposo, riposo».

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa DPA.