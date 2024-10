Auto in contromano quasi si schianta contro il convoglio di Kamala Harris

Un fermo immagine da un video delle telecamere di sorveglianza.

Dopo un'apparizione a Milwaukee per la sua campagna elettorale, la vicepresidente statunitense Kamala Harris è stata scortata in auto dalla polizia. Ma in autostrada il suo convoglio ha rischiato di venire centrato da una vettura in contromano.

Christian Thumshirn

Hai fretta? blue News riassume per te Un guidatore ubriaco è in custodia dopo aver quasi centrato il corteo della vicepresidente Kamala Harris a Milwaukee.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e per aver messo in pericolo la sicurezza altrui.

La candidata democratica era nell'area di Milwaukee per la sua campagna elettorale, insieme alla sua sostenitrice Liz Cheney, repubblicana e figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney. Mostra di più

Nonostante la scorta della polizia, la candidata democratica alla presidenza statunitense Kamala Harris ha evitato solo per un soffio un incidente in auto.

I video di diverse telecamere di sorveglianza mostrano come il conducente di un'auto bianca abbia imboccato in contromano l'autostrada e poi abbia sfrecciato, probabilmente senza nemmeno rendersene conto, verso il convoglio della vicepresidente USA.

Test dell'etilometro più volte falliti

Successivamente l'uomo è stato fermato dalla polizia, alla quale ha dichiarato di non ricordare il suo comportamento scorretto e di non aver avuto intenzione di mettere qualcuno in pericolo.

Dopo essere risultato positivo a diversi test dell'alcol e aver trovato una lattina di birra aperta nella sua auto, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e di aver messo in pericolo la sicurezza altrui.

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):