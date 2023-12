I programmi di BirdLife Svizzera e altre organizzazioni hanno permesso agli effettivi della Pavoncella di riprendere leggermente quota nella Confederazione. La specie è sulla Lista rossa mondiale. Keystone

In Svizzera il 40% delle specie di uccelli nidificanti è minacciato di estinzione e un ulteriore 20% è classificato come «quasi minacciato».

La percentuale di avifauna in pericolo dentro i confini nazionali è più di tre volte superiore a quella mondiale, che si situa a quota 12%, rende noto oggi in un comunicato BirdLife Svizzera.

L'Associazione svizzera per la protezione degli uccelli fornisce queste informazioni quale complemento alla pubblicazione in data odierna della nuova Lista rossa mondiale delle specie minacciate – non solo uccelli – ad opera di BirdLife International e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

In Svizzera la Lista rossa degli uccelli è compilata, su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente, dalla Stazione ornitologica svizzera di Sempach (LU). La sezione elvetica di BirdLife la commenta.

La biodiversità in Svizzera è preoccupante

Un confronto diretto tra il numero di specie minacciate a livello nazionale e globale è possibile solo in misura limitata, ammette l'associazione. Tuttavia, la grande differenza tra il dato planetario e quello elvetico fornisce «chiare indicazioni sulla preoccupante situazione della biodiversità nel nostro paese», si legge nella nota.

In effetti il dato relativo agli uccelli si riscontra anche in altri gruppi di organismi viventi, come risulta dalla Lista rossa mondiale dell'IUCN. Il caso più emblematico è quello degli anfibi: se sulla Terra il 41% di tutte le specie di rane, rospi, tritoni, salamandre e affini è minacciata, in Svizzera la percentuale è addirittura del 79%.

BirdLife Svizzera e organizzazioni partner realizzano progetti di protezione di specie particolarmente vulnerabili, in particolare migliorando la qualità ecologica dei loro habitat.

ns, ats