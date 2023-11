È il tuffetto l'uccello dell'anno 2024 Keystone

È uno dei nostri uccelli acquatici più piccoli e un emblema di acque di alta qualità: si tratta del tuffetto, designato da BirdLife uccello dell'anno 2024.

Per questa specie la conservazione degli habitat esistenti è importante quanto il ripristino e la creazione di nuovi specchi d'acqua, sottolinea l'organizzazione in una nota odierna, aggiungendo che questo animale è un ambasciatore per lo sviluppo dell'infrastruttura ecologica.

Molte persone probabilmente hanno già visto il tuffetto, ma lo hanno confuso con una giovane anatra, prosegue BirdLife, ricordando che fa parte della famiglia dei Podicipedidi, come lo Svasso maggiore, ed è presente in Svizzera tutto l'anno.

In inverno, periodo durante il quale esemplari provenienti da nord si aggiungono ai nostri uccelli nidificanti locali, è relativamente facile osservarlo mentre nuota o si immerge in superfici d'acqua aperte. In primavera, durante la riproduzione, trascorre la maggior parte del tempo nascosto tra i densi canneti, ma viene tradito dai suoi trilli.

Molto presente nelle Bolle di Magadino

Il tuffetto è molto diffuso e nidifica soprattutto a basse quote sull'Altopiano, fino a 700 metri di altitudine, ma lo si può trovare anche in alcune vallate alpine, come nei Grigioni.

È inoltre ben distribuito nei principali specchi d'acqua ticinesi. È presente soprattutto alle Bolle di Magadino che ogni anno ospitano una ventina di coppie nidificanti.

Il massimo si è avuto nel 2018 con ben 26 coppie presenti nella riserva! Lo si ritrova anche ai laghetti di Gudo, Origlio, Muzzano e nei canneti sul Lago di Lugano.

Ecco il suo habitat ideale

Predilige acque vicine allo stato naturale con una vegetazione palustre ben sviluppata, come canneti o cariceti, che utilizza come siti di rifugio e nidificazione. Sott'acqua è importante avere una vegetazione erbacea densa e un fondo fangoso.

L'acqua non deve essere troppo profonda e deve essere abbastanza limpida da permettergli di trovare e catturare le sue prede, principalmente insetti e le loro larve. In inverno si nutre anche di piccoli pesci.

Cosa fare per proteggerlo?

Per la sua conservazione è importante salvaguardare i siti di nidificazione esistenti, oltre al ripristino di vecchi specchi d'acqua e alla creazione di nuovi habitat, prosegue BirdLife, aggiungendo che questo uccello colonizza volentieri nuovi ambienti acquatici se presentano una vegetazione adeguata.

Un ruolo importante è svolto anche dallo specchio d'acqua stesso, che deve avere dimensioni sufficienti e una disposizione varia, oltre a rispettare le direttive sulla qualità dell'acqua in materia di nutrienti e pesticidi.

