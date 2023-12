La Catena della Solidarietà ha raccolto oltre 3 milioni di franchi ieri per la «Formazione per tutte e tutti» (immagine illustrativa). SDA

La Catena della Solidarietà ha raccolto 3'372'612 franchi ieri, giovedì, nel corso della sua giornata nazionale dedicata al tema «Formazione per tutte e tutti». Metà delle donazioni saranno utilizzate in Svizzera.

Secondo l'organizzazione, nel mondo circa 244 milioni di bambini in età scolare non possono frequentare una scuola. Chi non ha accesso all'istruzione è spesso a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale.

Il problema si riscontra anche in Svizzera, dove quasi uno ragazzo su dieci non ha un diploma o una formazione. Questi giovani hanno una probabilità quattro volte maggiore di vivere in povertà.

mh, ats