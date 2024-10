Un bambino di cinque anni che sabato sera viaggiava in un'auto guidata dal padre nei pressi di Rennes è stato colpito alla testa durante un inseguimento, poche ore dopo una sparatoria per traffico di droga nella capitale bretone, ha reso noto domenica la Procura.

En Ille-et-Vilaine, un enfant de 5 ans blessé par balle à la tête après une course poursuite près de Rennes, son pronostic vital est toujours engagé ce dimanche.



▶️ #JT13H pic.twitter.com/a5W4i0TX0U — franceinfo (@franceinfo) October 27, 2024

Clara Francey

«Un bambino di 5 anni è stato vittima di spari (...) ed è stato colpito alla testa da due proiettili» a Pacé, a nord-ovest di Rennes, città a 400 km a ovest di Parigi, ha dichiarato domenica Jean-Marie Blin, procuratore aggiunto locale.

«È attualmente ricoverato in ospedale e si prevede che sopravviva», ha dichiarato, confermando quanto riportato dal quotidiano regionale Ouest-France.

Il ragazzino «si trovava nell'auto del padre e proveniva dal quartiere di Maurepas (a Rennes, n.d.r.) dove c'è stata una raffica di spari (sabato mattina) e dove è stato visto circolare un gruppo di uomini incappucciati, uno dei quali portava con sé un'arma da fuoco tipo mitragliatrice», ha aggiunto.

Un padre ben noto alla legge

Secondo una fonte vicina al caso, il padre è ben noto alla polizia per traffico di droga. Stava portando il bimbo «a casa della madre a Vezin-le-Coquet», vicino a Rennes, ha detto di «essere stato inseguito da un veicolo e di esser tornato indietro a Pacé», secondo Blin, il magistrato.

«Avrebbe avvertito una scossa prima di scoprire il figlio ferito», ha aggiunto il signor Blin.

L'indagine sul tentato omicidio di un minore di 15 anni è stata affidata alla gendarmeria, secondo il magistrato.

Sparatoria in pieno giorno

Intorno alle 10.00 di sabato, nei pressi della fermata della metropolitana di Gros Chêne, «è stata udita una raffica di spari nel quartiere di Maurepas», aveva dichiarato il sostituto procuratore in un comunicato precedente.

«Un gruppo di persone con passamontagna, uno dei quali armato di fucile, si muoveva nella zona», ha aggiunto.

Questa situazione ha portato all'intervento del RAID, l'unità d'élite della polizia nazionale francese, che ha portato a «una ventina di arresti, che hanno dato luogo solo a controlli di identità, ad eccezione di una persona che è stata presa in custodia dalla polizia», ha aggiunto il magistrato.

Le foto diffuse dai media locali mostravano una dozzina di uomini vestiti di nero che venivano perquisiti dai membri del Raid, a pochi passi dall'uscita della metropolitana.

«Nella stessa zona, un altro uomo è stato trovato ferito, vittima di colpi a mani nude, ed è attualmente ricoverato in ospedale», ha detto il sostituto procuratore, senza tracciare alcun legame tra questo attacco e la sparatoria.

«Guerra territoriale»

Da diversi mesi, le sparatorie si verificano regolarmente in alcuni quartieri di Rennes, a Maurepas, nel nord della capitale bretone, dove si trovano diversi punti di spaccio.

Due sparatorie sono avvenute il 23 e il 30 settembre a Maurepas e un'altra nel quartiere di Bréquigny (sud) il 24 settembre.

Un uomo è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco nella notte tra il 5 e il 6 ottobre nel centro di Rennes.

In quell'occasione, il sindaco di Rennes, Nathalie Appéré (PS), ha rilasciato una dichiarazione in cui metteva in guardia da una «guerra territoriale tra trafficanti di droga nel Gros-Chêne», riferendosi a «un'escalation di violenza particolarmente preoccupante».