Bansky ha colpito più volte negli ultimi giorni. Keystone

Continuano a comparire per le strade di Londra, gli animali dello zoo immaginato da Banksy.

SDA

Dopo capra, elefanti, scimmiette, lupo e pellicani, nel giorno 6 è la volta della Leonessa Incatenata, come testimonia la nuova immagine postata sul profilo Instagram ufficiale dell'artista.

Secondo Stefano Antonelli, esperto dell'artista britannico, il bilancio è negativo, ad oggi, per le nuove opere di Banksy apparse a Londra negli ultimi giorni: è stato subito rubato il lupo apparso in una parabola della televisione (la polizia sta indagando per individuare i responsabili ripresi dalle telecamere), la capra è stata messa sotto perspex e la coppia di elefanti è stata vandalizzati. Per ora, del London Zoo resistono i pellicani e le scimmiette, oltre al nuovo animale.

SDA