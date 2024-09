Basilese ordina due pistole ad acqua, ma invece riceve una multa salata. Ecco perché

Economica e ingannevolmente reale: ecco la pistola ad acqua Glock su Ali Express. Bild: Screenshot/Ali Express

Un uomo di Basilea ordina su Ali Express, una società di vendita per corrispondenza, due pistole ad acqua elettroniche che riprendono il modello di una Glock. Ma al posto di ricevere un pacco dall'ufficio postale, trova nella sua buca delle lettere un avviso di multa.

Philipp Fischer

Un uomo di Basilea ordina su Ali Express due pistole ad acqua che riprendono il modello di una Glock.

Invece di un pacco con la merce, però, il 42enne riceve un'ingiunzione di pagamento.

Per la Svizzera l'ordine delle due pistole ad acqua dall'aspetto ingannevole ha violato la legge sulle armi. Mostra di più

Un uomo di Basilea si è fatto allettare da un'offerta speciale su Ali Express. Il negozio online cinese vendeva una pistola ad acqua elettronica che riprendeva il modello di una Glock, ossia una pistola semiautomatica.

Il «giocattolo per bambini e adulti», così come veniva descritto sul sito, può sparare fino a 32 piedi «con una precisione senza precedenti». La Glock ad acqua è adatta sia all'uso in piscina che in spiaggia e, non da ultimo, era anche super scontata: quel giorno costava solo 10,49 franchi.

Ovviamente nella sua descrizione Ali Express non fa riferimento a una licenza di importazione in Svizzera per l'arma giocattolo ingannevolmente realistica.

Il 42enne ha quindi ordinato ben due delle pistole ad acqua, come riportato da «20 Minuten» e ovviamente, come sempre accade quando si fa un ordine online, aspettava con scalpitante il suo pacco. Ma l'attesa si è poi rivelata vana: invece di ricevere la Glock giocattolo, nella sua buca delle lettere ha trovato un avviso di multa.

Una multa salata

L'ordine è infatti rimasto bloccato al controllo doganale di Zurigo-Mülligen. Secondo la Procura di Basilea, l'uomo non ha tenuto conto del fatto che gli articoli potevano essere scambiati per un'arma vera e propria, nonostante il loro design multicolore. Per la legge, quindi, la pistola ad acqua in questione è stata classificata come un'imitazione di arma.

L'ordine via internet costerà dunque caro al basilese: ha già ricevuto una multa di 300 franchi per infrazione colposa alla legge federale sulle armi, ma dovrà anche pagare altri 650 franchi di spese legali e una multa condizionale di 900 franchi con un periodo di prova di due anni.

L'ordine di pena contro l'uomo è legalmente vincolante dalla fine di agosto.

Ma il suo non è comunque un caso isolato: simili reati contro la legge sulle armi si verificano infatti ripetutamente con gli ordini online. L'anno scorso in Svizzera sono stati condannati ben 3'464 adulti per reati di questo tipo, come riporta sempre «20 Minuten».