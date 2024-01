Berna, un uomo muore investito sulle strisce pedonali

Il pedone è deceduto sul posto a causa della gravità delle ferite riportate in seguito allo scontro. (Foto simbolica) Keystone

Investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali e deceduto sul posto: è successo ieri sera a un 74enne a Langenthal, nel canton Berna. Vano l'intervento dei soccorritori.

Lo comunica la polizia cantonale in una nota odierna, in cui viene anche menzionato che l'incidente ha causato la chiusura del tratto di strada interessato per diverse ore.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'uomo residente nel canton Berna ha cercato di attraversare le strisce pedonali mentre stava passando il veicolo, alle 18.30 circa. Per motivi non ancora chiariti, si è verificata una collisione tra la vettura e il pedone.

ed, ats