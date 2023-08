Incidente mortale per un basejumper (archivio) Keystone

Un base jumper è morto venerdì sera in un incidente vicino a Stechelberg, nell'Oberland bernese. Il corpo è stato recuperato solo ieri mattina.

La Procura regionale e la polizia cantonale bernese hanno annunciato oggi che le ricerche dell'uomo con un elicottero e un drone effettuate venerdì sera non hanno avuto successo. L'incidente è stato segnalato alla polizia poco dopo le 20.45. Ieri mattina, il corpo senza vita è stato finalmente ritrovato con l'aiuto di un cane da ricerca.

Secondo il comunicato, ci sono indizi concreti sull'identità del defunto, ma il riconoscimento formale è ancora in corso. In base alle indagini condotte finora, l'uomo si è buttato dalla zona di lancio «High Ultimate». Per motivi ancora da chiarire, si è trovato in difficoltà e si è schiantato contro una parete rocciosa. La polizia sta indagando.

La valle di Lauterbrunnen, con i villaggi di Mürren e Stechelberg, è considerata una mecca del base jumping.

sr, ats