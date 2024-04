Tra le località interessate dal blackout vi è anche Adelboden. (Immagine d'archivio) Keystone

Da stamani circa 16'000 economie domestiche dell'Oberland bernese, nella valle della Kander e nelle valli vicine, sono private dell'erogazione di corrente. Le cause del problema per ora non sono note.

SDA

La panne riguarda collegamenti del gruppo energetico BKW e di altri fornitori locali di energia, ha indicato per iscritto a Keystone-ATS l'azienda detenuta in maggioranza dal Canton Berna, confermando un'informazione del sito web del quotidiano zurighese Blick.

Specialisti di BKW sono all'opera per ripristinare la situazione.

Il blackout riguarda i comuni di Kandergrund, Kandersteg, Reichenbach, Frutigen, Adelboden e Kiental.

ats