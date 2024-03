Due morti sull'A1 ieri nei pressi di Mühleberg Keystone

Incidente mortale sabato a inizio pomeriggio sull'autostrada A1 all'altezza dell'entrata di Mühleberg, nel canton Berna: un minibus con sei persone a bordo ha centrato il guardrail e la recinzione anti-fauna. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite.

In una nota, la polizia precisa che un passeggero è stato sbalzato fuori dal veicolo a causa della violenza dell'urto. Un altro è rimasto gravemente ferito nella collisione. Entrambi sono deceduti sul posto a causa delle lesioni riportate.

Altri due passeggeri sono rimasti feriti e ricoverati all'ospedale in ambulanza. L'autista e un altro passeggero sono rimasti illesi, ma sono comunque stati portati all'ospedale per un controllo.

Nel comunicato, la polizia indica che le vittime non sono state ancora formalmente identificate, ma che ci sono indizi in merito alle loro generalità. Sull'accaduto, che ha comportato la chiusura dell'autostrada per diverse ore, è stata aperta un'inchiesta.

fc, ats