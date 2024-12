Proposta di matrimonio al concerto di Naska: lei risponde di «no» e scappa dal palco

Le immagini della proposta di matrimonio sul palco Dal web

Durante lo show del rapper italiano al Forum di Assago di domenica 8 dicembre un giovane è salito sul palco per chiedere alla sua ragazza di sposarlo, ma lei ha rifiutato. Il video ha fatto il giro del web, ma si è poi saputo che si trattava di una messa in scena organizzata per lo spettacolo.

Davanti a 11'000 spettatori, un giovane si è inginocchiato con un anello in mano, mentre il pubblico applaudiva emozionato. Ma, come riportano diversi media italiani, tra cui «Fanpage.it», nonostante il gesto romantico, ed evidentemente originale, la ragazza davanti a lui ha scosso la testa e gridato «NO!», fuggendo tra la folla e lasciando il partner da solo.

Subito dopo è iniziata la canzone «Spezzami il cuore» e il concerto è proseguito con ospiti a sorpresa come Finley e LaSad, oltre a spettacoli circensi.

Il video della scena è diventato chiaramente subito virale sui social media, con molti utenti che hanno espresso solidarietà al ragazzo apparentemente rifiutato.

Successivamente però il management di Naska ha fatto sapere che i due protagonisti erano attori pagati per interpretare la scena, e che non c'era stato alcun vero rifiuto.

Naska sul palco coperto solo da un calzino

Quanto successo non è però stata l'unica cosa avvenuta al concerto che ha poi fatto parlare sui social. Anche la scelta del rapper di esibirsi senza vestiti, coperto solo da un calzino, ha ovviamente suscitato diverso scalpore.

Naska ricoperto solo con un calzino. IMAGO/NurPhoto

Questo gesto è stato un omaggio alle performance dei Red Hot Chili Peppers, ma ha suscitato discussioni sui social media riguardo al diverso trattamento riservato agli artisti maschili e femminili.

Alcuni utenti hanno infatti sottolineato come le cantanti donne vengano spesso criticate per abbigliamenti simili.

La performance di Naska ha dimostrato come un concerto possa diventare un palcoscenico per discussioni sociali oltre che musicali.

