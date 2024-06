Il predicatore libico Abu Ramadan Keystone

L'ex predicatore di Bienne (BE) Abu Ramadan non dovrà lasciare la Svizzera. Lo ha deciso oggi in seconda istanza il Tribunale cantonale bernese.

SDA

La Corte ha riconosciuto il 70enne libico, residente a Nidau (BE), colpevole di truffa plurima e discriminazione razziale e lo ha condannato a una pena pecuniaria.

Tuttavia, l'espulsione dalla Svizzera, pronunciata dal tribunale di primo grado, non è possibile, ha dichiarato il presidente della Corte nel pronunciare la sentenza.

In prima istanza, Abu Ramadan era stato condannato a 14 mesi di detenzione con la condizionale e all'espulsione del Paese.

Seguendo la requisitoria della procura, il tribunale aveva ritenuto che l'imputato durante un sermone nella moschea Ar'Rahman (la misericordia) di Bienne, il 7 luglio del 2017, avesse incitato all'odio contro cristiani, ebrei, hindù, russi e musulmani sciiti. Il predicatore era stato anche riconosciuto colpevole di aver ricevuto illegalmente un aiuto sociale per un ammontare di circa 45'000 franchi tra il 2003 e il 2017.

Durante l'udienza l'imputato aveva espresso il desiderio di rimanere in Svizzera e respinto le accuse nei suoi confronti.

Ramadan aveva già perso il diritto di asilo e lo status di rifugiato ottenuto nel 1998 per essersi recato in Libia diverse volte. Vive in Svizzera grazie a un permesso di domicilio C.

mp, ats