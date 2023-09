Dopo quasi 20 anni ritrovata la salma di un alpinista nell'Oberland bernese

L'uomo era partito da solo alla volta di un'escursione in montagna nella regione del Sustenhorn il 25 ottobre dello stesso anno. (Foto simbolica) Keystone

A distanza di 19 anni dalla scomparsa, il ritrovamento: si tratta dei resti di un alpinista che nel 2004 era scomparso nella regione dell'Oberland bernese. Ne dà notizia la procura in una nota odierna.

La scoperta del cadavere risale al mese di luglio ed è avvenuta nella regione del Bockberg, vicino al ghiacciaio Steingletscher a Innertkirchen, nel Canton Berna.

La salma è stata in seguito esaminata e identificata dall'istituto di medicina legale di Berna. Non ci sono indizi di un possibile coinvolgimento di terzi, si legge nella nota.

Si tratta di un tedesco che era stato dato per disperso il 26 ottobre 2004. Risiedeva nel canton Svitto e aveva 27 anni al momento della scomparsa. Stando al rapporto di polizia stilato nel 2004, l'uomo era partito da solo per un'escursione in montagna nella regione del Sustenhorn il 25 ottobre dello stesso anno.

