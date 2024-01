Lo slogan della manifestazione era chiaramente visibile dalla torre della cattedrale Keystone

Alcune centinaia di persone si sono riunite oggi, sabato, pomeriggio nella Münsterplatz di Berna per chiedere un cessate il fuoco nel conflitto in Medio Oriente, scandendo in particolare «Free, free Palestine».

La manifestazione è stata indetta dall'organizzazione Bern for Palestine. Molti partecipanti portavano una bandiera palestinese, ha riferito un reporter di Keystone-ATS, aggiungendo che nel corso dell'azione sono stati pronunciati slogan quasi ininterrottamente.

Tra gli altri il controverso appello «From the river to the sea, Palestine will be free» («Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera») e la richiesta «Stop the genocide» («Stop al genocidio»).

Lo slogan «From the river to the sea» (dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, le terre abitate dai palestinesi prima del 1947), è etichettato dagli israeliani come chiaramente antisemita, in quanto nega a Israele e ai suoi abitanti il diritto di esistere.

La polizia era presente. La manifestazione si è svolta in modo pacifico.

ev, ats