Diverse centinaia di persone si sono ritrovate oggi sulla Piazza federale di Berna e hanno sfilato per la città per manifestare a favore dei diritti degli eritrei che criticano il regime del loro Paese in Svizzera.

Gli oppositori che si trovano in Svizzera devono essere maggiormente protetti dal governo eritreo, hanno chiesto. Inoltre, la Svizzera non dovrebbe consentire alcuna estradizione, né in Eritrea, né in Ruanda, né in altri Paesi. Elementi centrali della manifestazione sono stati anche la critica al razzismo e ai discorsi d'odio nella politica elvetica.

Come riferito da Keystone-ATS, intorno alla Bundesplatz è stata dispiegato un cordone di polizia. Negli ultimi mesi, gli eritrei fedeli al loro governo e quelli che vi si oppongono si sono scontrati più volte in Svizzera.

