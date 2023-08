Berset vuole una soluzione al conflitto. Keystone

Via subito dall'Ucraina: è l'auspicio rivolto alla Russia dal presidente della Confederazione Alain Berset, che esorta peraltro anche a non dimenticare altri focolai di crisi.

«La mia posizione è sempre stata chiara: con questo attacco la Russia ha violato palesemente le fondamentali regole internazionali», afferma il 51enne in un'intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick, che ha raggiunto l'uomo politico al Festival di Locarno.

«Abbiamo bisogno di una soluzione per fermare gli atti di guerra. La Russia deve accettare il diritto internazionale e ritirarsi immediatamente dall'Ucraina. In quanto membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Russia ha una responsabilità speciale».

Ma lo stesso Berset – chiede il giornalista – non può quale presidente fare qualcosa riguardo al tema, entro la fine dell'anno? «La Russia ha il diritto di veto, quindi non ci si può aspettare una soluzione in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU», risponde l'accademico con dottorato in scienze politiche all'Università di Neuchâtel. «Per questo è ancora più importante rimanere solidali con l'Ucraina. La Confederazione ha deciso di fornire un forte sostegno finanziario alla ricostruzione».

«Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare gli altri punti critici del mondo», prosegue il capo del Dipartimento federale dell'interno, che ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio federale per fine anno. «In qualità di presidente della Confederazione, quest'anno sono stato in Mozambico, Botswana e Repubblica Democratica del Congo: la solidarietà non riguarda solo il continente europeo, dobbiamo guardare anche oltre».

ats