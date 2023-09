È stata formalmente identificata la donna che, nella notte tra sabato e domenica, è caduta dal balcone di un palazzo a Bienne (BE) ed è morta sul posto.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Si tratta di una 47enne tunisina. Sono intanto stati rilasciati i due uomini, tra cui un adolescente, posti in detenzione detentiva la stessa notte.

Lo indica oggi la polizia cantonale bernese in un comunicato, precisando che «il vasto lavoro investigativo» del ministero pubblico del Giura bernese-Seeland e della procura dei minorenni per chiarire le cause dell'incidente «è tuttora in corso».

Gli esami dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna hanno confermato che la donna è deceduta per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta, indica la polizia cantonale. Gli inquirenti sono sempre alla ricerca di eventuali testimoni.

mp, ats