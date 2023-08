Drappi neri sulla villa si Rishi Sunak per protestare contro le nuove licenze petrolifere: rilasciati su cauzione 5 attivisti di Greenpeace. Keystone

Sono stati rimessi tutti in libertà su cauzione, ma restano indagati, i 5 attivisti di Greenpeace arrestati ieri dalla polizia britannica in seguito al blitz condotto contro la residenza di famiglia del primo ministro conservatore Rishi Sunak.

La villa si trova a Kirby Sigston nel North Yorkshire, dove si trova anche il collegio di Sunak. Il premier conservatore è stato preso di mira per aver autorizzato centinaia di nuove licenze petrolifere nel Mare del Nord e allentato – secondo le voci critiche – gli impegni di Londra sulla transizione verde in risposta ai cambiamenti climatici.

L'incursione, pur avvenuta in assenza di Sunak, in vacanza in California con la moglie e le due figlie, ha suscitato non pochi interrogativi. Tenuto conto della facilità con cui gli ecologisti sono riusciti a penetrare nella proprietà.

I cinque manifestanti, tre dei quali – due uomini e una donna – sono riusciti a salire sul tetto della storica villa e far calare sull'intera facciata enormi drappi color nero petrolio, sono sotto accusa a vario titolo per violazione della proprietà privata, danneggiamenti e disturbo della quiete pubblica.

SDA