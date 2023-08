Blogger vegana muore a 39 anni dopo una dieta radicale

La food blogger vegana Zhanna Samsonova scrisse su questo post: «Magri ma forti, è possibile?». Samsonova è morta all'età di 39 anni. Instagram

L'alimentazione vegana era al centro dell'attenzione della food blogger russa Zhanna Samsonova, alias «Rawveganfoodchef». La 39enne è morta dopo una dieta radicale.

Frullati salutari, hamburger vegetali e succhi di frutta crudi: la vita della food blogger russa Zhanna Samsonova ruotava intorno al cibo vegano.

Zhanna, che si faceva chiamare «Rawveganfoodchef» sui social media, viveva in Thailandia. Stando ai suoi amici, mangiava solo frutti di durian.

Samsonova, di origine russa, è morta all'età di 39 anni dopo una dieta radicale, scrive la Bild.de. Il giorno del decesso, la donna aveva ancora in programma di raggiungere la sua famiglia a Kazan, la capitale della Repubblica del Tatarstan.

Non è ancora stata resa nota la causa ufficiale del decesso. Ma la madre della Samsonova ha dichiarato al quotidiano russo «Vechernyaya Kazan» che la figlia è morta per una «infezione simile al colera».

La madre denuncia lo stile di vita vegano

Negli ultimi cinque anni, Zhanna Samsonova ha seguito un regime alimentare radicale.

Sua madre non era d'accordo con il suo stile di vita. Ritiene che la dieta della figlia abbia aggravato «l'esaurimento del suo corpo». La food blogger è arrivata in passato a pesare solo 41 chili.

La Società Svizzera di Nutrizione descrive il veganismo come una dieta e uno stile di vita in cui non si consumano prodotti animali. Le persone vegane non mangiano quindi né carne, né pesce, né latte, né uova, né miele.

Inoltre, evitano tutti gli alimenti che contengono ingredienti di origine animale (ad esempio gelatina e additivi di origine animale) o che sono stati prodotti con l'aiuto di prodotti animali (ad esempio vino chiarificato con proteine animali).

Una dieta con soli cibi crudi è sconsigliata

Zhanna Samsonova seguiva una dieta a base di cibi crudi. Mangiava solo frutta e beveva succhi di frutta. Questa dieta è espressamente sconsigliata.

Questo perché soprattutto il ferro, lo iodio e le vitamine D e B12 sono difficilmente assorbiti dagli alimenti crudi. Tra l'altro, le ossa e i denti soffrono a causa della diminuzione della densità ossea. Chi mangia esclusivamente cibi crudi può quindi sviluppare sintomi di carenza.