Un'esperta sulla dieta radicale seguita dalla blogger morta: «Impossibile sopravvivere»

L'influencer gastronomica Zhanna Samsonova è morta all'età di 39 anni dopo una dieta radicale. Instagram.com/rawveganfoodchef/

Su Instagram si era definita «Rawveganfoodchef». Ma ora l'influencer, nota appunto per la sua alimentazione vegana estrema, è morta a soli 39 anni. blue News ha intervistato l'esperta di nutrizione Angelika Kirchmaier per capirne di più in merito alla dieta che seguiva Zhanna Samsonova.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer gastronomica russa Zhanna Samsonova è morta all'età di 39 anni dopo aver seguito una dieta radicale.

L'esperta di nutrizione Angelika Kirchmaier afferma che non si può sopravvivere a un'alimentazione del genere.

Alla food blogger russa probabilmente mancavano proteine, acidi grassi essenziali, carboidrati e molto altro.

Secondo Kirchmaier, negli ultimi anni sono esplose forme di alimentazione estreme. Il fenomeno interessa anche i bambini in età prescolare.

Per quattro anni della sua vita, l'influencer Zhanna Samsonova ha mangiato e bevuto «solo frutta, germogli di semi di girasole, frullati e succhi di frutta». Chiaramente una dieta estrema. O come la si può definire?

Decisamente non si può sopravvivere con questa dieta. Sono stupita che sia riuscita a convivere così a lungo con un'alimentazione così unilaterale. Mi vien da credere che probabilmente aveva delle importanti riserve di vitamine e minerali prima di iniziare.

Chi è Angelika Kirchmaier Thomas Trinkl Angelika Kirchmaier è una delle più note esperte di nutrizione austriache. Ha una formazione accademica nei campi della medicina nutrizionale clinica, dietologia, scienze della salute e sport, tra gli altri. È una chef qualificata, autrice di «My crisp and fresh immune system», tra gli altri, e madre di due figli.

L'influencer ha dichiarato di non aver bevuto acqua per sei anni. Si può davvero raggiungere il proprio bisogno di liquidi mangiando e bevendo solo frutta e insalata?

No, è impossibile. Questa tendenza a non bere acqua è in voga da qualche anno ed è molto pericolosa. Se si cerca di coprire il fabbisogno di liquidi solo con frutta e verdura, praticamente ci si disidrata. È come bere acqua di mare: ci sono troppe particelle disciolte, è consentito un massimo di 290 per litro di sangue. Con il succo di frutta si arriva a circa 600-900. Non si può compensare la mancanza di liquidi con la sola frutta e verdura.

Le diete estreme si sono diffuse attraverso la rete?

Sì, purtroppo sono esplose negli ultimi anni. Soprattutto tra i bambini e i giovani. Sono stati portati da me anche alcuni bimbi che vanno ancora all'asilo e che non mangiano più certi cibi o non vogliono più bere acqua perché qualcuno su internet fa propaganda in tal senso.

Cosa può essere mancato in particolare all'influencer Zhanna Samsonova?

Sicuramente le mancava di tutto, su tutta la linea. Non assumeva abbastanza proteine, acidi grassi essenziali, carboidrati e, naturalmente, la maggior parte dei minerali. Alcuni di questi ultimi, come la vitamina B12, si trovano solo nei prodotti animali. L'unica cosa che era sufficientemente coperto dalla frutta e dalla verdura era il fabbisogno di alcune delle vitamine e dei minerali idrosolubili e il contenuto di fibre.

È possibile seguire una dieta vegana sana?

Sì, è possibile. Ma bisogna conoscere molto bene l'alimentazione ed essere ben informati. Senza integratori alimentari funziona solo a breve termine. Se si rinuncia ai prodotti animali per un periodo di tempo più lungo, alla fine si svilupperanno sintomi di carenza se non si assumono degli integratori.

Quali minerali e vitamine sono spesso carenti nel veganismo?

Le proteine, la vitamina B12, vari minerali come il ferro e il calcio e gli acidi grassi essenziali come gli omega 3, necessari per la vita, non sono presenti nelle giuste quantità.

Quali sono gli alimenti che bisogna assolutamente integrare affinché la dieta vegana funzioni?

È difficile regolare l'alimentazione attraverso gli integratori. Molte persone pensano: «Prendo una bevanda proteica in polvere e va bene così». Ma questo non è vero. Devo dire che finora, nella mia pratica nutrizionale, non ho visto una sola polvere proteica che funzioni davvero al 100%. La maggior parte di esse non funziona nel modo in cui il corpo ne ha bisogno.

Quando si tratta di integratori alimentari, bisogna anche sapere bene come assumere il rispettivo preparato. Nel caso del ferro, ad esempio, sono molti i fattori che ne influenzano l'assorbimento. Non si dovrebbero assumere cereali integrali con il ferro. Ci sono molti fattori da tenere in considerazione per poter assorbire le vitamine e i minerali.

Quali sono i primi segnali di allarme dell'organismo che indicano che qualcosa non va nella dieta?

Sono molto aspecifici. Nella mia pratica noto che molti arrivano con problemi gastrointestinali, spesso dovuti agli additivi contenuti nei prodotti vegani. Di frequente sono le composizioni sfavorevoli a farsi sentire per prime nel tratto gastrointestinale. Poi ci sono alterazioni dell'emocromo, stanchezza o formicolio alle gambe. I sintomi sono molti, ma non indicano necessariamente un problema nutrizionale.

Molto spesso quindi il problema non viene riconosciuto per molto tempo. In seguito, il trattamento diventa spesso difficile perché l'organismo dimentica di assorbire alcune sostanze come la vitamina B12. Quest'ultima ha bisogno di un «aiutante» nello stomaco, che però regredisce se non si assume mai la vitamina. Nel peggiore dei casi, la cosiddetta «sindrome da refeeding» può essere fatale.

Un vegano dovrebbe sottoporsi a un controllo medico regolare?

Sì, io consiglio di farlo ogni sei mesi.

Ci sono atleti agonisti che vivono seguendo una dieta vegana. Come si conciliano queste due cose?

Se hanno buoni nutrizionisti, allora funziona. In questo caso, è particolarmente importante consultare dei veri esperti, ovvero medici nutrizionisti e dietologi.

Una dieta vegetariana è molto più sana di una vegana?

Il vegetarianismo è molto più semplice, perché con questa dieta non c'è quasi bisogno di assumere integratori. Ciò di cui si ha bisogno è la vitamina B12 e, al massimo, il ferro. Tutto qui. Ma anche praticare il veganesimo è possibile, basta avere un'eccellente terapia nutrizionale.