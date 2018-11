Boom casi di morbillo

Aumentano i casi di morbillo (archivio) Source: KEYSTONE/URS FLUEELER

Nel mondo il morbillo ha fatto 110mila morti nel 2017, e il numero dei casi è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente. Lo afferma un rapporto pubblicato oggi dall'Oms, secondo cui dal 2000 oltre 21 milioni di vite sono state salvate dalle vaccinazioni.

Il numero dei casi, si legge, è aumentato in tutte le regioni dell'Oms tranne nel Pacifico Occidentale, con gli aumenti maggiori in America, Europa e Mediterraneo Orientale. A causare il boom di casi, spiega il rapporto, è la scarsa copertura vaccinale. La media mondiale per la prima dose del vaccino è ferma all'85%, mentre per la seconda, necessaria a garantire l'immunizzazione, è al 67%.

"Il ritorno del morbillo è un problema grave - afferma Soumya Swaminathan, vicedirettore dell'Oms - con focolai in tutte le regioni, anche in Paesi che avevano raggiunto o stavano per raggiungere l'eliminazione. Senza sforzi per aumentare la copertura, e per identificare le popolazioni con livelli inaccettabili di bambini non vaccinati, rischiamo di perdere decenni di progressi".