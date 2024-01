Nelle prime tre settimane dell'anno in Brasile i casi di dengue sono stati 120'874, quasi tre volte superiori ai 44'753 casi del 2023. (Foto simbolica) Keystone

Il numero di contagi di dengue nello stato brasiliano di Rio de Janeiro è cresciuto del 587% nelle prime tre settimane di gennaio. Lo riferiscono le autorità sanitarie dello Stato evidenziando che nel periodo sono stati registrati 9'963 casi.

La rete sanitaria privata ha registrato invece un aumento medio del 778% di diagnosi. La malattia, causata da un arbovirus, viene trasmessa attraverso la puntura della zanzara Aedes aegypti.

I sintomi principali sono febbre, eruzioni cutanee e dolori muscolari e articolari. Nelle forme più gravi, la dengue può causare emorragie interne e portare alla morte.

Per far fronte all'emergenza generata dall'epidemia il governo dello Stato ha presentato un nuovo Piano di contrasto alla diffusione della malattia che comprende misure per contenere la riproduzione delle zanzare e attrezzature sanitarie per assistere i malati.

Il dipartimento della Sanità valuta di convertire alcune strutture ospedaliere per aumentare la capacità di assistenza ai pazienti con dengue, come fatto in precedenza nel corso della pandemia di Covid.

Nelle prime tre settimane dell'anno in Brasile i casi di dengue sono stati 120'874, quasi tre volte superiori ai 44'753 casi del 2023.

I decessi dovuti alla malattia sono stati invece 12, in calo rispetto ai 26 dello scorso anno.

SDA