Una coda di tir lunga ottanta chilometri si è formata questo venerdì mattina sull'autostrada del Brennero in Italia in direzione nord, dopo il divieto di circolazione di giovedì in Austria per la festività dell'Ascensione.

Immagine d'archivio. KEYSTONE

SDA

Il traffico pesante a tratti comunque è solo rallentato, mentre quello leggero viaggia senza grossi problemi sulla corsia di sorpasso.

SDA