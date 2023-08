I tifosi del Lucerna a San Gallo. Keystone

Tifosi del FC Lucerna si sono introdotti domenica, nonostante la chiusura del settore ospiti, nello stadio del FC San Gallo e hanno accesso fuochi pirotecnici. Le autorità minacciano ora ripercussioni, con possibili partite a porte chiuse.

Il comportamento dei tifosi lucernesi è stato inaccettabile, ha scritto in un comunicato odierno la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

Nonostante il settore a loro dedicato fosse chiuso, si sono recati in massa a San Gallo, occupando altre zone dello stadio e accendendo fuochi pirotecnici. In questo modo hanno messo in pericolo altre persone, viene sottolineato nella nota. Già durante il viaggio in treno si sono registrati danni e situazioni che hanno messo a disagio altri passeggeri.

Al momento si è rinunciato a misure restrittive. Se dovessero esserci ancora problemi nel quadro delle partite fra Lucerna e San Gallo ci saranno però degli interventi. «Si prendono in considerazione ulteriori chiusure di settori per determinati incontri o l'esclusione totale del pubblico».

Lo scorso 20 maggio nel corso della partita fra Lucerna e San Gallo – valida per la Super League – si erano verificati pesanti scontri. La polizia era dovuta intervenire con lacrimogeni, proiettili di gomma e getti d'acqua. Quattro persone erano rimaste ferite. In seguito era stata decisa la chiusura dei settori ospiti per ogni incontro di entrambe le squadre per la stagione in corso.

sime, ats