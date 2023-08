Il cane «Lucky» si è dato alla fuga: qui in un frame video di una registrazione della TV svizzera romanda RTS. Screenshot: Keystone

Un Border Terrier ha compiuto un viaggio di 160 chilometri attraverso la Svizzera in una sola notte. Il cane, di nome «Lucky» e di 14 anni, era stato lasciato dai suoi proprietari in un canile nel Canton Berna, da dove è però fuggito lunedì sera.

Hai fretta? blue News riassume per te Un Border Terrier è fuggito da un canile nel Canton Berna.

Il mattino seguente, il cane «Lucky», di 14 anni, è stato ritrovato a 160 chilometri di distanza, vicino al lago di Ginevra.

Dal momento che l'animale era microchippato, la polizia di Ginevra è stata in grado di localizzare rapidamente i proprietari. Mostra di più

La recinzione del canile aveva un buco, ha dichiarato la proprietaria Jennifer Wagner alla televisione romanda RTS. Così «Lucky» ha potuto fuggire. Il mattino seguente è stata ritrovata a ben 160 chilometri di distanza, vicino al lago di Ginevra.

Un residente della città ha visto l'animale sul ciglio della strada il 1. agosto e ha avvisato le autorità, ha riferito sempre la RTS. «Lucky» aveva alcune zecche nel pelo, ma per il resto sembrava in buona salute, ha aggiunto. Poiché era microchippata, la polizia ginevrina è stata in grado di rintracciare rapidamente i proprietari, che attendevano disperatamente da Berlino notizie sulla loro amica a quattro zampe smarrita.

Jennifer Wagner, tuttavia, ritiene che qualcuno debba aver aiutato «Lucky» nel suo lungo viaggio notturno. Presume che qualcuno abbia accompagnato il cane a Ginevra. Camminare per 160 chilometri è «impossibile per un cane in così poco tempo», ha detto la proprietaria.