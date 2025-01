Stando ai dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) circa 702'000 persone vivono in condizioni di povertà. (Foto archivio) Keystone

In occasione della campagna di solidarietà «Un milione di stelle», oggi Caritas ha deposto e acceso migliaia di candele in Piazza federale a Berna. Un gesto che vuole far luce sulla situazione di precarietà e povertà in cui riversano moltissime persone in Svizzera.

Keystone-SDA, ats SDA

Secondo un comunicato dell'organizzazione non governativa Caritas Berna questa sera all'evento nella città federale hanno partecipato circa 800 persone. «Ogni singola candela rappresenta un simbolo di speranza e solidarietà», recita la nota. «Con questa azione vogliamo dimostrare che nessuno è solo», sottolinea Silja Wenk, co-direttrice di Caritas Berna, citata nel comunicato.

Nell'ambito della campagna – la quale si svolge regolarmente ogni anno – l'ONG Caritas ha organizzato azioni di solidarietà in oltre 100 località svizzere diverse.

Il tasso di povertà nella Confederazione è in continuo aumento dal 2014. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), 702'000 persone in Svizzera vivono nella povertà. Un numero quasi altrettanto elevato ha invece a disposizione solo il minimo indispensabile.