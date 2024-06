L'attrice pornografica Stormy Daniels (pseudonimo di Stephanie A. Gregory Clifford) in un'immagine d'archivio. Keystone

Dopo l'esito dello storico processo all'ex presidente repubblicano statunitense e candidato alle presidenziali, l'attrice pornografica Stormy Daniels rompe il silenzio sulla condanna di Donald Trump: «Imprigionatelo subito».

SDA

In un'intervista al quotidiano britannico The Mirror, Stormy Daniels spiega come a suo avviso l'ex presidente dovrebbe essere «condannato al carcere e qualche servizio sociale per i meno fortunati, o a fare volontariamente da sacco da boxe in un rifugio per donne».

Dicendosi vendicata dal verdetto, la pornostar è rimasta sorpresa dalle velocità con cui la giuria ha deciso.

SDA