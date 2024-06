I premi medi di cassa malattia potrebbero superare nei prossimi anni i 10'000 franchi annui in diversi cantoni. Lo afferma il consigliere nazionale Roger Nordmann (PS/VD) in interviste rilasciate alla SonntagsZeitung e a Le Matin Dimanche.

Immagine simbolica. sda

SDA

A Ginevra l'assicuratore malattia Agrisano ha proposto nel 2024 un premio annuo di 11'252 franchi per l'assicurazione di base, per un adulto con una franchigia di 300 franchi, inclusa l'assicurazione infortuni.

Anche Galenos, società affiliata a Visana, propone già premi superiori ai 10'000 franchi annui. Si tratta di esempi estremi in un cantone con premi elevati, ma dimostrano che i premi da 10.000 franchi l'anno non sono più un'utopia, afferma la SonntagsZeitung.

Per Roger Nordmann la situazione è «allarmante». Secondo i suoi calcoli, che si riferiscono a modelli standard con una franchigia di 300 franchi, i premi medi supereranno la bassa dei 10'000 franchi in alcuni cantoni verso la fine degli anni 2020, se gli aumenti seguiranno la tendenza degli ultimi due anni e le previsioni di Comparis per il 2025. A Ginevra sono già superiori agli 8'000 franchi.

Aumento nei prossimi anni

Secondo l'economista sanitario Heinz Locher, la pressione sui premi rimane elevata. «Un aumento fino al 3% è inevitabile nei prossimi anni», afferma aggiungendo che è difficile prevedere aumenteranno di più. Locher non è molto ottimista: «In politica mancano le forze che potrebbero contribuire a introdurre misure per fermare la crescita dei premi. E poi ci sono i lobbisti che stanno respingendo tutto».

Secondo Felix Schneuwly, esperto di sanità di Comparis, i premi futuri dipenderanno dall'andamento dei costi ospedalieri, del finanziamento delle cure e dei mercati finanziari. «A partire dal 2026, prevedo un aumento annuale di circa il 3%, leggermente superiore alla media degli ultimi 10 anni. Qualsiasi cosa al di sopra di questo valore è pura speculazione».

Una cifra enorme

Con una crescita del 3%, la soglia dei 10'000 franchi del modello di Nordmann verrebbe superata all'inizio degli anni 2030. Un simile sviluppo è ipotizzabile anche per Schneuwly. «Premi di 10'000 franchi sono enormi, ma possibili se il prodotto interno lordo e la prosperità continuano a crescere e i salari aumentano».

Gli oppositori alle iniziative «per premi meno onerosi» e «per un freno ai costi», in votazione il 9 giugno, sono critici. «Per me si tratta di allarmismo», afferma la consigliera nazionale zurighese del PLR Regine Sauter. Anche lei è favorevole alle misure di riduzione dei costi, ma ritiene che l'iniziativa per la riduzione dei premi causerebbe «costi enormi» e il freno ai costi razionerebbe l'assistenza sanitaria. «Entrambe le iniziative superano di gran lunga il limite», ha detto al domenicale.

mc, ats