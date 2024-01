Nel censimento di uccelli nei parchi e giardini della Svizzera la spuntano i passeri con più di 1500 avvistamenti (immagine d'archivio). Keystone

Alla quinta edizione del censimento invernale degli uccelli nei giardini e parchi sono stati contati più di 10'000 esemplari in quattro giorni. Fra le 81 specie dichiarate, i passeri domestici sono quelli avvistati più di frequente.

Lo ha annunciato questa sera la sezione lucernese dell'associazione di protezione della natura e degli uccelli Birdlife, promotrice dell'iniziativa.

Circa 400 appassionati hanno contato tra giovedì e oggi 1536 passeri. Seguono la cinciallegra con 928 esemplari e la cinciarella con 833 uccelli contati.

Secondo Birdlife, sono state segnalate in totale 81 specie diverse di uccelli. Tra queste, rare presenze invernali come lo zigolo muciatto, il tordo sassello, il picchio rosso mezzano e il picchio cenerino.

Secondo l'associazione di protezione della natura e degli uccelli, anche gli inverni più miti hanno lasciato il segno. Durante il conteggio, i partecipanti hanno avvistato una serie di volatili che normalmente trascorrono l'inverno principalmente nella regione mediterranea. Questi uccelli migratori includono il verzellino, la ballerina bianca (o batticoda) e il codirosso spazzacamino.

Cinciallegre in 9 giardini su 10

Sebbene il passero domestico si sia classificato al primo posto per numero assoluto, la cinciallegra lo supera in termini di distribuzione. Nel corso del censimento il passero è stato osservato nel 65% dei giardini e dei parchi mentre la cinciallegra, è stata trovata in nove giardini su dieci, seguita dalla cinciarella (84% dei giardini) e dal merlo (80% dei giardini).

Il conteggio degli uccelli è stato effettuato contemporaneamente anche in Germania, Austria e Repubblica Ceca. I partecipanti potevano ancora inserire le loro osservazioni sul sito web corrispondente questa sera, il che significa che i numeri e le classifiche possono ancora cambiare.

ceel, ats