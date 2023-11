Centinaia di rarità Lego trovate nella cantina di un defunto nel Canton Zurigo

L'ufficio fallimenti di Uster ha trovato oltre 600 set Lego nella casa di un uomo deceduto. Una società di liquidazione sta mettendo all'asta online la collezione. Quella nella foto è solo una parte di quanto ritrovato. Fuchs Liquidationen

Durante lo sgombero dell'appartamento di una persona deceduta a Uster, nel Canton Zurigo, sono stati trovati 600 set Lego. I kit risalgono agli anni Cinquanta. Secondo gli esperti, alcuni valgono diverse migliaia di franchi.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante lo sgombero della casa di una persona deceduta è stata trovata una collezione di oltre 600 set Lego.

Tra questi ci sono numerose rarità che valgono anche diverse migliaia di franchi.

Una società di liquidazione sta mettendo all'asta online i primi 150 set Lego. I dipendenti non hanno ancora registrato il resto della collezione. Mostra di più

È stata trovata una chiave. Ma non entrava in nessuna serratura dell'appartamento di una persona deceduta. In un edificio vicino, i funzionari dell'ufficio fallimenti hanno trovato finalmente un locale cantina che poteva essere aperto con la chiave.

Dopo una lunga ricerca tra innumerevoli scatole e cartoni, sono stati raccolti oltre 600 kit Lego, i più vecchi del 1956, i più recenti del 2021, come riporta il «Tages-Anzeiger».

«Lo si può tranquillamente definire il ritrovamento del secolo», dice un esperto di Lego a «Watson». Molti set sono ancora chiusi, anche se vecchi di decenni. Tra questi ci sono delle rarità che i collezionisti stanno scambiando a prezzi elevati. La società di liquidazione Fuchs si è occupata della collezione.

I singoli pezzi della monorotaia Lego del 1987 sono ricercati dai collezionisti. Il defunto aveva il set completo. Fuchs Liquidationen

La monorotaia Lego del 1987 è particolarmente ricercata: secondo l'esperto, il set viene regolarmente venduto a oltre 3.000 euro. Solo i binari di questa ferrovia possono costare 20 franchi, «anche in cattive condizioni. O provenienti dalla casa di un fumatore».

Pure un castello del 1984 potrebbe avere un prezzo elevato, anche se gli angoli della confezione di cartone sono leggermente ammaccati. Sul sito web del liquidatore è stato messo all'asta online un primo gruppo di 150 set.

6 tonnellate di rifiuti per 600 scatole di Lego

Un garage con porta automatica del 1956 - il primo set Lego in assoluto, secondo i siti web dei collezionisti - sembra particolarmente unico. Al momento non esiste un'offerta in nessuna parte del mondo, per questo motivo è possibile che il miglior offerente debba sborsare molto per averlo.

Il garage con porta automatica del 1956 è il primo set Lego. Fuchs Liquidationen

Il liquidatore, che ha preso in consegna la raccolta dall'ufficio fallimenti, per portare alla luce il tesoro Lego ha dovuto farsi strada tra centinaia di scatole e casse dal contenuto in gran parte inutile. In totale c'erano sei tonnellate di rifiuti. Il liquidatore ha dichiarato a «Watson» che avrebbe concordato un prezzo con l'ufficio fallimenti dopo la fine dell'asta.

Inoltre, i dipendenti della società di liquidazione devono ricercare il contenuto e l'annata di ogni scatola per poterle pubblicizzare correttamente. Si tratta di un compito che richiede molto tempo alla piccola azienda.

Solo le persone con indirizzo svizzero possono fare offerte

Gli eredi del defunto si erano rifiutati di prendere in consegna i suoi beni in cantina. Non sapevano nulla del tesoro Lego, scrive «Watson». Tuttavia, otterranno qualcosa dal ricavato. Quello che l'ufficio fallimenti riceverà dal liquidatore andrà prima ai creditori del defunto e poi, una volta ripagati i debiti, gli eredi otterranno il resto.

Le offerte per i primi 150 set possono ancora essere presentate fino al 13 novembre alle ore 13:00. La seconda tranche di 150 scatole Lego sarà messa all'asta prima di Natale, secondo Fuchs.

C'è anche una buona notizia per i fan rossocrociati dei Lego: solo le persone con un indirizzo svizzero possono fare offerte.