I dipendenti di un salone di un famoso parrucchiere di Zurigo vogliono donare al loro capo dei mocassini Hermès da 1'000 franchi come regalo di compleanno. Dato che le scarpe sono troppo piccole, l'uomo vuole cambiarle, ma deve fare i conti con le difficili regole della boutique di lusso.

L'attesa aumenta il desiderio, e più passa il tempo, più aumenta la voglia. Questo vale almeno per quei consumatori con un'indole un po' masochista.

Chi vuole fare acquisti nel negozio Hermès di Bahnhofstrasse a Zurigo deve assolutamente prevedere di aspettare un bel po'. Tuttavia nemmeno l'attesa garantisce che si possa effettivamente acquistare un prodotto del marchio di lusso francese.

Due aspetti sono molto importanti per le case d'alta moda: raccontare una storia credibile e l'esclusività. «Hermès ha stabilito nuovi standard in questo senso», afferma l'esperto di lusso Markus Kramer in un'intervista a blue News.

Regole diverse quando si fanno acquisti nelle boutique

Per questa ragione quando si fa shopping nelle boutique di lusso si applicano regole diverse. Lo ha capito di recente lo chef svizzero André Jaeger.

Quest'ultimo voleva acquistare un set di stoviglie da 1'000 franchi come regalo per una coppia di amici, ma il 77enne è stato trattato così male nella filiale zurighese che l'ha lasciata a mani vuote.

«Oggi volevo comprare un regalo per degli amici da Hermès. Ma, oh cielo, sfortunatamente non è così facile», si è sfogato sui social media.

In attesa per lungo tempo, per poi dover ordinare online

Un famoso parrucchiere di Zurigo ha avuto più fortuna cercando di acquistare qualcosa nella boutique, ma in futuro nemmeno lui farà più shopping presso il lussuoso marchio parigino.

Ecco come è andata: i suoi dipendenti volevano donargli dei mocassini Hermès in pelle di vitello da 1'000 franchi come regalo di compleanno. Così una mattina uno dei dipendenti si è recato nella boutique.

Dopo che all'uomo è stato inizialmente negato l'accesso al negozio per molto tempo, una volta dentro è stato ignorato per altri 20 minuti mentre gli altri clienti sono stati serviti immediatamente.

Quando finalmente un commesso gli ha dato attenzione, questo gli ha detto che avrebbe dovuto ordinare in anticipo i mocassini online. L'impiegato è quindi tornato a casa e ha ordinato la scarpa dal sito web.

Ancora una lunga attesa

Qualche giorno dopo è andato a ritirare la calzatura per il suo capo, ma anche questa volta non è stato servito subito.

L'uomo avrebbe preferito lasciare la boutique seduta stante, ma si trattava di un regalo. A un certo punto, una consulente di vendita si è impietosita e finalmente gli è stata consegnata la merce.

La storia sembrerebbe finire qui, ma in realtà si fa davvero complicata, anzi... ostile.

Cambiare un prodotto? Non è possibile

Alla festa di compleanno i dipendenti hanno presentato i mocassini al famoso parrucchiere. Quest'ultimo era assolutamente entusiasta del generoso regalo. C'era solo un piccolo problema: le scarpe calzavano troppo piccole.

«Oh, non c'è problema – ha detto il parrucchiere – andrò a cambiarle». L'uomo non sapeva cosa lo stava aspettando.

Infatti qualche giorno dopo, quando si è recato da Hermès in Bahnhofstrasse per cambiare i mocassini, gli è stato detto che purtroppo non era possibile.

Poteva restituire le scarpe, ma il denaro sarebbe stato rimborsato al suo dipendente. Dopo avrebbe quindi dovuto ordinare nuovamente le scarpe online, pagarle e poi recarsi in negozio per ritirarle.

Perché fare le cose in modo semplice, quando si può complicarle?

«Questa è la mia ultima visita da Hermès»

Il parrucchiere voleva davvero le scarpe, quindi ha fatto come gli era stato detto. Poco tempo dopo ha ritirato i mocassini nella filiale zurighese.

Quando la commessa gli ha consegnato la calzatura, l'uomo ha sorriso e detto: «Questa è la mia ultima visita da Hermès».

Non tutti sono quindi così masochisti da sottoporsi a questo trattamento.